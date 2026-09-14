Innovaatiokisa hakee uusia kierrätysideoita – kohteina muun muassa keittiöt ja sandwich-elementit
Motiva ottaa vastaan ilmoittautumisia ja ratkaisukuvauksia 25. syyskuuta saakka.
Motiva, ympäristöministeriö ja Hankinta-Suomi -ohjelma järjestävät yrityksille suunnatun innovaatiohaastekilpailun, jossa etsitään ratkaisuja julkisten rakennuttajien kiertotaloushaasteisiin.
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