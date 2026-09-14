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Kategoriat Kiertotalous Asunnot Korjausrakentaminen Uutiset

Innovaatiokisa hakee uusia kierrätysideoita – kohteina muun muassa keittiöt ja sandwich-elementit

Motiva ottaa vastaan ilmoittautumisia ja ratkaisukuvauksia 25. syyskuuta saakka.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 14. syyskuuta 2026, 8:56
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Ei kommentteja artikkeliin Innovaatiokisa hakee uusia kierrätysideoita – kohteina muun muassa keittiöt ja sandwich-elementit
Haastekisassa kaivataan ideoita muun muassa siihen, miten vanhat keittiöremonteissa saataisiin kalusteita ehjänä kiertoon. Kuva: Jussi Helttunen

Motiva, ympäristöministeriö ja Hankinta-Suomi -ohjelma järjestävät yrityksille suunnatun  innovaatiohaastekilpailun, jossa etsitään ratkaisuja julkisten rakennuttajien kiertotaloushaasteisiin.

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