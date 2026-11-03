Kiinteistöliitto: Korjausrakentaminen on kääntynyt kasvuun
Korjausrakentaminen heräämässä vihdoin, valtion myöntämä energia-avustus osasyynä käänteeseen.
Taloyhtiöiden korjausrakentamisessa on tapahtunut käänne kasvuun. Urakointi- ja tarjousvaiheessa olevien taloyhtiöiden määrä on aiempaa suurempi, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemän Korjausrakentamisbarometrin tuloksista.
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