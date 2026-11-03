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Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot Energiatehokkuus Suhdanne Talotekniikka Uutiset

Kiinteistöliitto: Korjausrakentaminen on kääntynyt kasvuun

Korjausrakentaminen heräämässä vihdoin, valtion myöntämä energia-avustus osasyynä käänteeseen.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2026, 9:10
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Ei kommentteja artikkeliin Kiinteistöliitto: Korjausrakentaminen on kääntynyt kasvuun
Taloyhtiöiden korjaushankkeet ovat taas nytkähtäneet vauhtiin. Artur Bavlov Vantaalla ryhmäkorjaushankkeen parissa. Kuva: Liisa Takala. Kuva: LIISA TAKALA

Taloyhtiöiden korjausrakentamisessa on tapahtunut käänne kasvuun. Urakointi- ja tarjousvaiheessa olevien taloyhtiöiden määrä on aiempaa suurempi, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemän Korjausrakentamisbarometrin tuloksista.

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