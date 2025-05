Isännöintiliitto: Taloyhtiöt lykkäävät remonttejaan nyt jopa riskirajoille asti Taloyhtiöissä pantataan nyt remonttien aloittamista. Pahimmassa tapauksessa hankkeiden käynnistämistä odotellaan jopa liian pitkään

Korjausvelka on Suomessa todellinen ongelma. Isännöintiliiton tuoreen Talousbarometrin mukaan 38 prosenttia isännöitsijöistä näkee, että heidän hallinnoimissaan taloyhtiöissä on keskimäärin tehty liian vähän korjauksia. Yleisin syy tähän on osakkaiden haluttomuus edistää taloyhtiöiden remontteja.