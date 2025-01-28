Talotekniikka-asiantuntija: Komposiittiputkien ongelmat johtuvat enimmäkseen asennusvirheistä Suuri valikoima puristinliittimiä aiheuttaa hankaluuksia komposiittiputkien asennuksiin. Markkinoilla on kymmeniä puristusleukoja ja eri kokoluokkia.

2000-luvun alkuvuosina komposiittiputket alkoivat vallata kupari- ja teräsputkien asemaa talotekniikkatöissä. Niitä alettiin käyttää käyttövesi-, lämmitysvesi- ja jäähdytysputkistoissa. Nyt on käynyt ilmi, että niiden asennuksissa tehdään ajoittain virheitä.