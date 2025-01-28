Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Rakennustuote Kiinteistöt Korjausrakentaminen

Talotekniikka-asiantuntija: Komposiittiputkien ongelmat johtuvat enimmäkseen asennusvirheistä

Suuri valikoima puristinliittimiä aiheuttaa hankaluuksia komposiittiputkien asennuksiin. Markkinoilla on kymmeniä puristusleukoja ja eri kokoluokkia.

Kirjoittaja Jukka Lyytinen
Kirjoitettu 28. tammikuuta 2025, 14:07
1 kommentti artikkeliin Talotekniikka-asiantuntija: Komposiittiputkien ongelmat johtuvat enimmäkseen asennusvirheistä
Vuonna 2019 asennettu komposiittiputki halkesi Joutsassa. Kuva kohteesta.

2000-luvun alkuvuosina komposiittiputket alkoivat vallata kupari- ja teräsputkien asemaa talotekniikkatöissä. Niitä alettiin käyttää käyttövesi-, lämmitysvesi- ja jäähdytysputkistoissa. Nyt on käynyt ilmi, että niiden asennuksissa tehdään ajoittain virheitä.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Talotekniikka-asiantuntija: Komposiittiputkien ongelmat johtuvat enimmäkseen asennusvirheistä”

  1. Jutussa kerrottiin, että lämminvesivaraaja oli säädetty 67 asteeseen. Mikäli näin on ja termostaatti on pitänyt lämpötilan asetuksessa, pitäisi verkostoon johtua korkeintaan tuon lämpöistä vettä.

    On kait kuitenkin mahdollista, että lämmitystilanteessa (ennen termostaatin raja-arvon saavuttamista) varaajan yläosassa lämpötila saattaa olla korkeampikin.

    Sekoitusventtiilin rajoittama maksimilämpötila on tavallisesti 65 astetta.
    Kokemukseni mukaan tämä toteutuu silloin kun vesikalusteesta otetaan vettä ja kylmää sekoittuu sek.venttiilissä.

    Sen sijaan yöllä, kun vettä ei käytetä, pelkkä käyttöveden kierron paluu ei riitä sekoitukseen eikä omavoimainen termostaatti tällöin toimi.
    Silloin kierron lämpötila nousee lämmittimen/varaajan sisällön lämpötilaan. Tämän olen todennut eri kokoisissa järjestelmissä, joissa on ollut omavoimainen termostaattisäädin.

    Ratkaisuna on vaihtaa sekoitusventtiili moottoriventtiilijärjestelmään, joka mittaa menoveden lämpötilaa ja sulkee kuuman puolen luotettavasti lämpötila-asetuksen mukaan.
    Huono lisä ei olisi myöskään lattialämmityksestä tuttu rajoitintermostaatti, joka pysäyttää kiertovesipumpun vikatilanteessa.

