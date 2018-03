Bonava etsii kilpailulla villejäkin ideoita Pohjois-Pasilan asukaspihojen suunnitteluun

Bonava toteuttaa Helsingin Pohjois-Pasilan Postipuiston kainaloon nouseviin uusiin kerrostalokortteleihin yhtenäiset asukaspihat. Se rakennuttaa alueelle aluksi 300 asunnon korttelikokonaisuuden.

Suunnittelukilpailulla Bonava ja Habitare kutsuvat arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen opiskelijoita etsimään tuoreita ideoita kerrostalokortteleiden asukaspihojen yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja kohtaamistilojen toteuttamiseen.

”Toivomme näkevämme paljon erilaisia kilpailuehdotuksia – villejäkin”, sanoo Bonava Suomen hankekehityspäällikkö Heikki Ruski tiedotteessa.

Bonavan mukaan suunnittelutehtävänä on löytää ratkaisu asukkaiden kohtaamispaikaksi hyödyntäen palapelimaista elementtiä, joka olisi taiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja rakenteellisesti kestävä mutta monistettava.

Elementti voi koostua erilaisista osista, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, mutta sen osien tulee toimia myös itsenäisinä objekteina tai muina aiheina.

Voittajan valitsee

kansainvälinen tuomaristo

Suunnittelukilpailun kansainvälinen tuomaristo koostuu muotoilun ja arkkitehtuurin ammattilaisista. Kilpailun päätuomariksi on kutsuttu maisemasuunnitteluun ja sisutusarkkitehtuuriin erikoistunut Inside Outside suunnittelutoimiston pääsuunnittelija Petra Blaisse. Kilpailutöiden viimeinen jättöpäivä on 30.4.

Alueen asuntorakentamisen on suunniteltu alkavan vuoden 2019 syksyllä.