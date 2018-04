Rejlersin pääomistaja jätti bisnes-triathlonin

”Olen pyörittänyt yritystä lähes 20 vuotta, istunut pääomistajana sen hallituksessa melkein 20 vuotta ja matkustanut lähes 200 päivää vuodessa. On kuormittavaa olla samaan aikaan toimitusjohtaja, konsernijohtaja ja pääomistaja. Pääomistajuus ja hallituksen tuleva puheenjohtajuus ovat kokopäiväistä työtä”, Rejler sanoo konsernin pääkonttorissa Tukholmassa.

Rejlers-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi nousi Viktor Svenssonin helmikuussa. Hän tuli yhtiöön konsultointipalveluja tarjoavasta ÅF:stä.

”Olen opiskellut energiainsinööriksi Chalmersin teknillisessä yliopistossa. Substanssiosaaminen on ollut hyvästä, mutta en pidä sitä yhtiön kasvaessa toimitusjohtajan oleellisimpana osaamisalueena. Svenssonilla on taloustausta”, Rejler kertoo.

Listattu perheyhtiö

Rejlers on perheyhtiö, joka on listattu Tukholman pörssiin. Peter Rejlerillä ja hänen isällään Janilla on 49,59 prosenttia äänivallasta. Peterin sisarten, Lisan ja Martinan, omistusosuudet nostavat perheen äänivallan 55,26 prosenttiin.

Yrityksen perusti sähköinsinöörin koulutuksen saanut isoisä vuonna 1942. Energiakonsultointi on ollut aina yhtiön ytimessä.

”Perspektiivi on seuraavassa sukupolvessa”, Peter Rejler vastaa kysymykseen, mikä tavoite perheellä on omistuksen suhteen.

Konsernin viime vuoden liikevaihto oli noin 250 miljoonaa euroa, työntekijämäärä noin 2000 ja liiketulosprosentti 1,0, joka on kaukana 8,0 prosentin tavoitteesta. Noin 40 prosentin omavaraisuusaste ylitti tavoitteen.

Konsernilla on yhtiöt Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Suomalaisyhtiö tähtenä

”Teimme hyvän tuloksen rakentamis- ja energiatoimialoilla, mutta tulokset olivat huonoja infra- ja teollisuustoimialoilla. Teimme Ruotsissa ja Norjassa yhteensä 5,7 miljoonan euron alaskirjaukset.”

Rejler sanoo Seppo Sorrin vetämän Rejlers Finlandin olevan konsernin viime vuoden ”tähti”. Sen liiketulos oli 6,8 prosenttia ja liikevaihto 48,6 miljoonaa euroa.

Timo Tennisen johtaman Rakentamisen liiketoiminta-alueen tulos oli paras, mutta muutkin liiketoiminta-alueet pärjäsivät hyvin. Markkinatilanne Suomessa parani selkeästi aikaisemmasta.

”Seuraamme konsernin kvartaalilukuja, mutta minun näkökulmastani tärkeitä ovat investoinnit, joita tarvitaan ollaksemme hyviä 3–5 vuoden aikajänteellä. Tietysti meidän pitää samalla päästä positiiviseen tulokseen”, Rejler toteaa.

Konserni ei ole asettanut sijoitetulle pääomalle tavoitetta. Rejler väistää kysymyksen sen tasosta sanomalla luvun olevan nyt liian pieni.

Konsernin kasvutavoite on puettu lukusarjaksi 2020–3030–4040. Vuonna 2020 pitäisi olla 3030 työntekijää ja liikevaihtoa vähintään 4040 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 400 miljoonaa euroa. Aikaa on vajaat kaksi vuotta täyttää tavoite.

Kova kasvutavoite

”Rejlers Finland ylittää siihen liittyvän tavoitteen omalta osaltaan, ruotsalaisyhtiö on jäljessä ja Norja on oikeilla raiteilla. Mutta en koskaan anna periksi. Uskon, että tavoite on mahdollista saavuttaa”, Rejler arvioi.

Ruotsin toimitusjohtajan työsuhde päättyi viikko tämän haastattelun jälkeen. Tavoitteiden alittaminen oli todennäköisesti syy lähtöön.

Kasvutavoitteeseen pääsy saattaa edellyttää yritysostoja, joita konserni tekee harkiten eri maissa.

Kannattavuus ensin

”Ensin pitää saada kannattavuus kuntoon. Olemme parantaneet tehokkuuttamme Norjassa viimeiset puoli vuotta ja myös Ruotsissa. Tänä vuonna painopiste on orgaanisessa kasvussa.”

Rejlersin kartalta puuttuu yhtiö Tanskassa. ”Meillä oli toimisto Kööpenhaminassa. Lopetimme sen, kun emme onnistuneet saamaan siitä kannattavaa”, Rejler paljastaa.

Konserni on perustanut uusia data- ja analysointikeskuksia jokaiseen kohdemaahan. Kasvua haetaan esimerkiksi siltä suunnalta.

Rejler suhtautuu intohimoisesti urheiluun. SE näkyy myös perhepiirissä, kertoo viestintäjohtajana konsernissa työskentelevä sisar Lisa Rejler. Työntekijät saavat tukea harrastuksiinsa. ”Olen kiinnostunut sekä fyysisestä että henkisestä hyvinvoinnista”, Peter kertoo.