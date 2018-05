Uusikaupunki haluaa sujuvoittaa liikennettä – alkamassa lukuisia hankkeita

Sitä mukaa kun Valmet Automotive on palkannut lisää väkeä autotehtaalleen, Uudenkaupungin yhdyskuntatekniikka on kohdannut uusia haasteita. Liikenteen sujuvoittamiseksi on nyt alkamassa useita projekteja.

”Isoin hanke on Laivanrakentajantien ja Raumantien risteyksen laajentaminen kolmekaistaisesta viisikaistaiseksi. Toistaiseksi autotehtaalle menevät rekat ja henkilöautot ovat joutuneet odottamaan muuta liikennettä, mutta jatkossa ne pääsevät kääntymään suoraan tehtaalle päin”, Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo.

Liikennevirastolta saatiin viime kesänä risteysjärjestelyjen parantamiseen Pore-rahaa 350000 euroa.

”Se on aika vähän”, Nikkari harmittelee ja suuntaa kiitokset ELY-keskuksen suuntaan. Se on ollut kaupungille iso apu, kun uusia liikennesuunnitelmia on tehty.

Tekijöitä löytynyt

”Aika paljon on kiirettä, koska Uudessakaupungissa rakennetaan autotehtaan porukalle asuntoja. Myös kesämökkejä tehdään paljon”, Vertek oy:n Jussi Sjöblom toteaa korjatessaan kaupungin katuvaloa keskustassa.

Vaikka Varsinais-Suomessa on paikoin valitettu työvoimapulaa rakennusalalla, Uudenkaupungin infrahankkeille on Nikkarin mukaan tekijöitä löytynyt.

Kasvaneen väkimäärän vuoksi on myös muutettu nopeusrajoituksia ja etuajo-oikeuksia sekä parannettu katuvalaistusta.

Aivan kaikkiin uusiin haasteisiin ei ole pystytty vastaamaan.

”Uusikaupunkilainen on tottunut saamaan autonsa Alkon eteen parkkiin. Nyt tilanne on muuttunut, sillä pysäköintipaikkoja on vähemmän vapaana ja palveluja joutuu joskus jonottamaan”, tekninen johtaja sanoo.

Jäteasemien vähentämistä pohditaan

Iso ongelma Uudessakaupungissa on ollut jäteasemien väärinkäyttö.

”Tilanne ryöpsähti käsiin toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Jäteasemille tuodaan kaikenlaista: kerran sieltä löytyi pakastin, joka oli täynnä mädäntynyttä hirvenlihaa.”

Nikkari ei halua syyttää ketään mutta epäilee, että asialla ovat olleet ulkopaikkakuntalaiset, ehkä mökkiläisetkin.

Väärinkäyttöä on pyritty rajoittamaan kameravalvonnalla, mutta kellään ei tahdo olla aikaa katsella taltiointeja.

”Jätemaksujen korotukseen on paineita. Olemme myös pohtineet, että siirrymme kahden vuoden sisällä kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen. Jäteasemien määrää pudotetaan 20:stä viiteen.”

Säästäväistä taloutta

Kaupungin hankkeita on pystytty rahoittamaan lisääntyneillä verotuloilla ja säästäväisellä taloudenhoidolla. Kaupungin henkilöstökuluja on pyritty laskemaan, tekniselle puolelle ei ole palkattu lisää väkeä, pienempiä infrahankkeita on lykätty eikä kaikkiin uusiin ole lähdetty mukaan.

Jälkimmäisestä Uusikaupunki on myös saanut kritiikkiä. Joidenkin mielestä sen olisi pitänyt rakentaa lisää vuokrataloja autotehtaalle tuleville uusille työntekijöille.

”Mielestäni teimme oikean ratkaisun. Jos olisimme rakentaneet 12 miljoonalla kaksi kerrostaloa, olisimme saaneet 60 asuntoa ja valtavasti velkaa. Annoimme markkinoille ohjakset, ja nyt on valmistumassa toistasataa uutta kerros- ja rivitaloasuntoa. Valmisteilla on toiset saman verran”, Nikkari sanoo.

Varikolla asutaan

Asuntopulaa kaupunki lähti kuitenkin helpottamaan infrarakentamisen kautta. Autotehtaan työntekijöitä varten RK-Housing oy toi kaupunkiin siirrettäviä moduuliasuntoja, joille se etsi vuokratonttia.

Kaupungilla oli suunnitelmissa rakentaa itselleen varikko viiden vuoden päästä, mutta kahden hehtaarin kalliotontin louhintatyöt aloitettiinkin heti. Niin saatiin moduuliasunnoille väliaikainen tontti viideksi vuodeksi.

”Vaikka olemme tehneet viimeiset kolme vuotta ylijäämäistä tulosta, ei tässä ole syytä rintaa rummuttaa. Uusien koulujen rakentamiseen menee 40–50 miljoonaa euroa, ja terveyskeskuksessa on sisäilmaongelma. Samat murheet meillä on kuin muillakin”, Nikkari kertoo.