Suunnittelugurun mukaan Italian onnettomuussillan kaltaisia rakenteita on muissakin silloissa

Genovan sillan suunnittelija, Firenzen ja Rooman yliopistojen siltasuunnittelun professori Ricardo Morandi oli Murolen selvitysten mukaan innovatiivinen siltasuunnittelija.

”Hän halusi optimoida rakenteita. Morandon siltojen ongelma lienee vetotankojen esijännitysterästen korroosio. Niistä silloista olisi pitänyt ilmeisesti poistaa betoni vetotankojen ympäriltä. Näin hän oli itsekin tehnyt Venezuelan suursillassaan. Nyt muuten siinäkin sillassa on ongelmia. Libyan silta on suljettu ongelmien vuoksi. Kolumbian sillalla on sama kohtalo. Näyttää valitettavasti siltä, että Morandin elämäntyö siltasuunnittelijana on saamassa traagisen lopun. Hän ei ole itse enää tätä näkemässä, sillä hän kuoli 1989. Siltasuunnitteluissa pyrkimys liiallaisen materiaalin käytön optimointiin näyttää koituvan turmioksi”, Murole kirjoittaa.

Hän ottaa esille myös Genovan sillan liikuntasaumoihin kohdistuneen rasituksen sillan romahtamiseen vaikuttaneena syynä. Hänen laskelmiensa mukaan jokaiseen sillan noin 10 liikuntasaumasta on kohdistunut sillan 50 vuoden elinaikana 2,5 miljardia iskua. Viidesosa niistä on ollut raskaiden ajoneuvojen iskuja. Näistä iskuista syntyy iso dynaaminen rasitus.

Ilmasto on aggressiivinen. Suola kiihdyttää korroosiota sillan teräksissä ja erityisesti betonin suojaamissa vetotangoissa.

”Siltasuunnittelijoilla Ricardo Morandi, Leon Moisseiff ja Matti Ollila oli yhteinen ominaisuus: he pyrkivät optimoimaan rakenteita, mutta jotain unohtui. Morandilta unohtui terästen korroosio, Moisseffiltä unohtui aerodynamiikka ja Ollilalta (Turun Myllysillassa) jäiden puristus. Kaikki unohdukset liittyvät luonnonvoimiin. No tietysti asiaan liittyvät materiaalivalinnat, perustukset, rakennusaikainen valvonta ja työn laatu ym. ym., mutta kuitenkin”, Murole sanoo.