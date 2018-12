Tillie on myös kaupunkitietoon erikoistuneen järjestön, World Council on City Datan varapuheenjohtaja ja Euroopan edustaja. Järjestö tukee YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa.

”Tällä hetkellä on kova tarve lisätä hyvälaatuisen ja oikeaksi todennetun kaupunkitiedon määrää eri puolilla maailmaa esimerkiksi päätöksenteon tueksi. On tärkeää tiedostaa, että kaikki aiempaa helpommin saatavilla oleva tieto ei ole oikeaa ja on tärkeää erottaa hyvälaatuinen tieto väärästä tiedosta”, Tillie kertoo.

Varapuheenjohtajan työssään hän on keskittynyt erityisesti kaupunkitiedon standardien kehittämiseen. Ensimmäinen kansainvälisen standardoimisjärjestön vahvistama ISO-kaupunkistandardi saatiin aikaiseksi vuonna 2012. Siihen kuuluu 100 erilaista indikaattoria ja 17 erilaista teemaa, kuten esimerkiksi talous- ja koulutus- sekä energia-asiat. Standardoidun kaupunkitiedon verkostossa on jo 63 eri kaupunkia, esimerkiksi Helsinki ja Oslo.

”Voimme etsiä kännykän sovelluksen avulla esimerkiksi Helsingin parhaan pizzapaikan, mutta tulevaisuudessa etsimmekin esimerkiksi, missä kaupungissa on paras ilmanlaatu, missä naapurustossa on eniten puistoja per asukas tai missä maailman kaupungissa on vähiten hiilidioksidipäästöjä.”

Esimerkiksi hollantilainen Rotterdamin kaupunki on kehittänyt kaupunkitiedon avulla omaa kestävän kehityksen ohjelmaansa 90 eri alueellaan ja luonut lisää ihmisten elämänlaatuun liittyviä alueita.

”Kaupunkilaiset antoivat kaupunkitietoon perustuvaa palautetta viheralueiden puutteesta. Päättäjät tarttuivat haasteeseen ja loivat kaupunkilaisten ehdottamille alueille lisää yleisiä puistoja ja viheralueita, jotka kaupunkitiedon mukaan lisäävät heti elämänlaatua.”

Tillie vieraili Suomessa RIL Summit -tapahtumassa.