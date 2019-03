Ilmarinen tekee lisäsijoituksen Firaan

Samalla Ilmarisen aikaisempi vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan osakeomistukseksi. Ilmarisen omistusosuus Firassa nousee järjestelyn myötä 19,7 prosenttiin. Ilmarinen on ollut Firan omistaja vuodesta 2016 saakka. Fira on pääosin perustajiensa, johdon ja henkilöstön omistama.

”Suuri transformaatio on vasta alkamassa rakentamisen toimialalla. Fira on innovatiivinen ja rakennusalaa uudistava toimija, jolla on paljon annettavaa paitsi toimialalle myös koko yhteiskunnalle. Omistuksemme myötä haluamme olla mukana muovaamassa tulevaisuuden contech-toimialaa yhdessä Firan kanssa. Uskomme, että Firalla on mahdollisuudet kehittyä vaikuttavuudeltaan alansa johtavaksi ja kansainväliseksi toimijaksi”, johtaja Esko Torsti Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta sanoo Firan tiedotteessa.

Ilmarisen sijoittamat varat on tarkoitus käyttää Firan älypalveluliiketoiminnan kehittämiseen, kaupallistamiseen ja kansainvälistämiseen.

”Ihmisten ja ympäristön vaikuttavuuden kasvattaminen sekä tuottavuuden parantaminen tarjoavat mahdollisuuden globaalisti skaalautuviin liiketoimintamahdollisuuksiin alusta- ja teknologiapohjaisesti. Me firalaiset haluamme ottaa paikkamme maailmalla tässä muutoksessa. Sijoitus ja yhteistyö Ilmarisen kanssa mahdollistavat työmme vauhdittamisen ja kytkeytymisen seuraavaksi myös kansainvälisiin sijoittajiin”, Fira Groupin toimitusjohtaja Jussi Aho toteaa.

Fira on jo muutaman vuoden ajan kehittänyt tulevaisuuden rakentamisen menetelmiä ja valmiuksia sekä uusia mahdollisuuksia loppukäyttäjille. Yhtiössä on kehitetty modulaarista suunnittelua ja rakentamista, josta esimerkkejä ovat parvekemoduuli sekä sensoriteknologiaan pohjautuva älykäs kylpyhuonemoduuli. Moduulit valmistetaan tehdasympäristössä ja ne voidaan asentaa työmaalla alle puolessa tunnissa. Pisimmällä olevat älypalveluliiketoiminnan aihiot ovat tuotannonohjaus- ja aikataulutussovellus Fira Sitedrive sekä Open Data Platform -konsepti, josta kehitetään tietoalustaa rakennusalan eri toimijoille. Firan kehittämä Osku on puolestaan osuuskuntapohjainen asumisen malli, joka on uusi näkökulma ihmisten uusiin asumisen mahdollisuuksiin.