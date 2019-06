Suhdannehuipun ohittaminen pysäytti rakentamisen kallistumisen

Rakentamisen suhdannehuipun ohittaminen kesällä 2018 on Raklin suhdannekatsauksen mukaan pysäyttänyt rakentamisen hintojen nousun. Rakennuskustannusindeksin nousu pysähtyi lokakuussa 2018.

Pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksin nousuvauhti alkoi kiihtyä loppuvuonna 2016. Indeksi on laskenut hieman syksyn 2018 jälkeen, mutta se on edelleen korkealla. Tarjoushintojen kehitystä kuvaava käyrä on roimasti rakennuskustannusten kehitystä kuvaavaa käyrää korkeammalla.

Pääurakoitsijoiden vastausaktiivisuus tarjouspyyntöihin on kasvanut hieman pääkaupunkiseudulla. Toiseksi halvin tarjous on nyt noin 5 prosenttia halvinta kalliimpi, ja se on lähentynyt keskiarvolukemia.

Infrarakentamisen tarjouspyyntöihin on koko Suomessa saatu viime aikoina 4–5 tarjousta, mikä kertoo Raklin mukaan kovasta urakkakilpailusta.

Infrarakentamisen arvioidaan supistuvan koko maassa 6 prosenttia tänä vuonna. Pääkaupunkiseudulla infrarakentaminen pysyy kuitenkin ennallaan vilkkaana.

Asuntorakentamisen aloitusmäärä kasvoi pääkaupunkiseudulla koko vuoden 2018 ja on kasvanut myös tämän vuoden alkupuolella. Raklin mukaan kehitys poikkeaa valtaosasta muuta Suomea.

Uusia asuntoja aloitettiin pääkaupunkiseudulla vuonna 2018 noin 16000, ja valmistuvien asuntojen määrä kasvaa ensi vuoden puoliväliin saakka.

Asuntojen rakennuslupien määrä on laskenut pääkaupunkiseudulla jo vuoden, mutta taso on yhä korkea.

Tarjonta lisääntyi, vuokrat nousivat

Vuokra-asuntomarkkinoiden vahva tarjonnan kasvu ei Raklin mukaan näy ainakaan toistaiseksi vuokramarkkinoiden tunnusluvuissa. Vuokratasojen nousu on jälleen kiihtynyt. Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat KTI:n asuntovuokraindeksin mukaan 3,3 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Myös muissa suurissa kaupungeissa nousuprosentit olivat pääosin 3–4 prosentin tuntumassa.

Raklin vuokra-asuntobarometrin mukaan asuntovuokrien kasvuodotukset ovat jatkossa maltillisempia.

Pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisen määrä on hyvin korkealla tasolla. Rakennuslupien määrä kääntyi laskuun loppuvuonna 2018. Moni suuri hanke odottaa käynnistyspäätöstä, ja niihin liittyvä epävarmuus vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden näkymiin.

Liike- ja toimistorakentamiseen vaikuttaa myönteisesti sekä kansainvälisten että kotimaisten sijoittajien aktiivisuus.

Uudistalonrakentamisessa tapahtuva hiljeneminen on lisännyt kiinnostusta korjausrakentamiseen.