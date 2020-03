Caverion ostaa Tanskasta energiaosaamista

Caverion ostaa tanskalaisen sähköverkkojen laajentamiseen ja modernisointiin erikoistuneen Gunderlund A/S -nimisen yhtiön. Ostettavan yhtiön liikevaihto on 3,2 miljoonaa euroa. Gunderlundilla on noin kymmenen työntekijää. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

“Tanskan energiaverkoston siirtymävaiheen vuoksi koemme, että kysyntä markkinoilla on kasvussa ja uskomme, että tämä on meille hyvä ajoitus yhdistyä isomman yhtiön kanssa. Caverion on toiminut monia vuosia suurjännitemarkkinoilla, ja olemme tehneet monissa projekteissa hyvää yhteistyötä”, sanoo Gunderlund A/S:n toimitusjohtaja ja omistaja Elsebeth Gunderlund.