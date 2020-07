Vuokranantajat: Vuokra-asuntojen kysyntä ollut vahvaa

Tilastokeskuksen vuokratilastojen perusteella vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuosikehitys on ollut hyvin yhdenmukaista kaikissa suurissa kaupungeissa, tiedottaa Suomen Vuokranantaja.

Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuokrat nousivat esimerkiksi Helsingissä 1,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja Oulussa 1,5 prosenttia.

Monissa keskisuurissa ja pienemmissä kaupungeissa vuokrien nousu on selkeästi jäänyt suurempien kaupunkien vauhdista. Esimerkiksi Lahdessa (+ 0,5 %), Kuopiossa (+ 0,7 %), Jyväskylässä (+ 0,4 %) ja Joensuussa (+ 0,6 %) vuokrien vuosikasvu oli huomattavasti kuusikkokaupunkeja hitaampaa.

Vuokranantajien mukaan nähtävissä on myös vuokrausaikojen pidentyminen Lahden ja Jyväskylän tapaisissa keskisuurissa kaupungeissa, joissa asuntotarjonta on viime vuosina kasvanut rajusti.

Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen toteaa, että tarjonta on reagoinut viime vuosina kaupungistumiskehityksen myötä kasvaneeseen vuokra-asuntojen kysyntään.

”Uusia kerrostaloasuntoja valmistui vuonna 2019 lähes tuplasti enemmän kuin vuonna 2015, mikä on pitänyt vuokrien kasvuvauhdin maltillisena. Asuntomarkkinamme toimivat, kunhan niiden annetaan toimia ja kaupungit luovat edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle”, Rokkanen sanoo.

Vuokra-asuntojen kysyntä ollut ennätysvahvaa

Vuokra-asuntojen kysynnän näkökulmasta kevät on ollut poikkeustilanteesta huolimatta ennätyksellisen korkealla tasolla, ja Vuokraovi.com palvelussa on ollut asunnonetsijöitä huomattavasti tavallista enemmän.

Vuokra-asuntoja on haettu maalis-, huhti- ja toukokuussa enemmän kuin perinteisinä vuokramarkkinoiden kuumina kesäkuukausina, jolloin opiskelijat etsivät asuntoja.

Myös tarjonta markkinassa on kasvanut reilusti, kun Airbnb-asuntoja on siirtynyt pitkäaikaisvuokraamiseen ja opiskelija-asuntoja on vapautunut tavallista aikaisemmin.

Vuokraovi.comin mukaan tämä on aiheuttanut joillain alueilla markkinointiajan pitkittymistä. Hakukäyttäytymisestä ei isossa kuvassa ole nähtävissä merkittäviä muutoksia, vaikka volyymit onkin kasvanut.

Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkosen mukaan asunnot ja asuinalueet, jotka olivat suosituimpia ennen koronaa, ovat edelleen suosituimpia.

”Suurin muutos hakukäyttäytymisessä on hakumäärien kasvu. Selvitystemme mukaan hakukäyttäytyminen on ollut erittäin tarvehakuista, eikä asunnonvaihtoa ole lykätty. Vuokra-asumisen riskit ovat pienemmät epävarmassa taloustilanteessa kuin asunnon ostajalla, mikä voi jopa kasvattaa vuokra-asuntojen kysyntää. ”, Laakkonen sanoo.

Laakkosen mukaan on mielenkiintoista nähdä, miten perinteinen kesän kysyntäpiikki vuokramarkkinassa asettuu tänä vuonna, kun osa oppilaitoksista aloittaa syyskauden etäopiskeluilla.