Timo Metsola: ”Suurissa kaupungeissa ei ole enää pulaa vuokra-asunnoista”

Vuokrat ovat jatkaneet nousuaan suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä eniten Turussa (1,6 prosenttia), Keravalla (1,5), Espoossa (1,4), Vantaalla (1,4) ja Porvoossa (1,4) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Helsingissä vuokrien nousu oli 1,2 prosenttia.

Suurista kaupungeista vapaarahoitteiset vuokrat ovat vuoteen 2015 verrattuna nousseet eniten Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Pienintä vuokrien nousu on ollut Seinäjoella, Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Kotkassa ja Lahdessa. Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet vuoden 2015 jälkeen runsaat 8 prosenttia ja muualla Suomessa 6,3 prosenttia.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa korkein keskivuokrataso on Helsingissä, 21,5 euroa neliöltä ja matalin Kouvolassa, 10,9 euroa neliöltä. Viimeisen kuuden kuukauden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa yksiön keskimääräinen vuokraneliö maksoi Helsingissä 27,7 euroa, Tampereella 19,4 euroa ja Turussa 18,3 euroa.

”Kasvukeskuksissa ei ole vuokra-asuntopulaa”

Samaan aikaan vapaarahoitteistan vuokra-asuntojen määrä on kasvanut roimasti. Vuosituhannen alun jälkeen vuokrattujen asuntojen määrä on kasvanut Suomessa 25 prosentilla, mikä tarkoittaa 182 000 asuntoa.

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsolan mukaan Suomessa ei ole enää pulaa vuokra-asunnoista, ei edes suurimmissa kasvukeskuksissa.

Syynä on asuntosijoittamisen suosion kasvu. Uusia vuokra-asuntoja ovat tuoneet markkinoille niin yksityishenkilöt, eläkeyhtiöt kuin kotimaiset asuntosijoitusyhtiöt ja -rahastotkin. Viime vuosina Suomen vuokra-asunnoista ovat kiinnostuneet myös kansainväliset toimijat.

Metsola arvioi, että uusista nyt valmistuvista asunnoista menee vuokralle jopa kolme neljäsosaa.

Metsolan mukaan pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella vuokra-asuntopulan helpottaminen johtuu ennen kaikkea vilkkaasta rakentamisesta. Hän muistuttaa, että kasvukeskuksissa asuntoja on syytä rakentaa lisää jatkossakin tai pula vuokra-asunnoista palaa.

”Keskisuurissa kaupungeissa ja pikkupaikkakunnilla varsinaista vuokra-asuntopulaa tuskin tullaan koskaan enää näkemään”, Metsola sanoo.

Suurissakin kaupungeissa voi olla jopa ylitarjontaa. Erityisen vaikea tilanne asuntosijoittajan kannalta on Lahdessa. Kaupungissa on vilkkaan rakentamisen myötä tarjonta vuokra-asunnoista kasvanut niin suureksi, ettei vähäinen väestönkasvu ole riittänyt pitämään kysyntää tarjonnan tasalla.

”Siksi kaikkiin asuntoihin ei tahdo maltillisellakaan vuokralla vuokralaisia löytyä ja riittää. Tilanne on haastavin vaatimattomien lähiöasuntojen kohdalla, mutta jopa keskustayksiöistä on tällä hetkelle Lahdessa ylitarjontaa. Yli 200 000 asukkaan Oululla on myös samoja ongelmia”, Metsola sanoo.

Lahdessa vuokrat nousivat Tilastokeskuksen mukaan vuodessa vain 0,1 prosenttia. Oulussa vuokrat nousivat 1,2 prosenttia.