Pyhäjoen ydinvoimalalle kemikaalilupa – Tukesin lupa ei koske radioaktiivisia aineita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Fennovoiman Pyhäjoen Hanhikivi 1 -ydinvoimalalle luvan vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn. Luvasta ei tehty määräaikaan mennessä valituksia.

Tukesin lupa koskee kohteessa käsiteltäviä ja varastoitavia vaarallisia kemikaaleja, mutta ei radioaktiivisia aineita.

Yhtiö tarvitsee voimalaitoksen rakentamiseen ja käyttöön useita viranomaislupia, kuten STUKin myöntämiä ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyviä lupia. Ydinvoimalaitoksella tullaan käyttämään ja varastoimaan vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja määriä, jotka vaativat Tukesin lupaa.

”Ilman vaarallisia kemikaaleja ei ydinvoimalaitosta voida käyttää turvallisesti. Kemikaaleilla estetään mm. metallien korroosiota ja varmistetaan jäähdytykseen tarvittavan energian saanti laitoksen häiriötilanteissa. Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa on edellytys vaarallisten kemikaalien laajamittaiselle varastoinnille ja käsittelylle voimalaitoksella”, kertoo Tukesin ylitarkastaja Matti Peippo.

Tukes tekee laitokselle käyttöönottotarkastuksen ennen kuin laitoksen käyttövaiheen kemikaaleja voidaan tuoda laitosalueelle. Käyttöönottotarkastuksessa Tukes varmistaa lupaehtojen toteutumisen ja esimerkiksi sen, että laitoksen kemikaaleihin liittyvät järjestelmät on rakennettu kuten lupahakemuksessa on esitetty ja että ne on turvallista ottaa käyttöön.