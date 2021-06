Lumon investoi Kouvolaan ja Kanadaan – Espanjan tehtaan rakennustyöt alkoivat

Suomalainen Lumon on päättänyt investoida noin 2,1 miljoonaa euroa profiilityöstökeskukseen, sahausautomaattiin sekä pakkauslinjaan Kouvolan profiili- ja kokoonpanotehtailla. Investoinnit ovat jatkoa alkuvuoden aikana ilmoitetulle lasinjalostustehtaan laajennukselle Kouvolassa. Edellinen investointi oli kesäkuussa päätetty kokoonpanolinjan uudistus, jonka kokonaissumma oli noin 820 000 euroa.

Samalla yhtiön Kanadan-tuotanto saa uuden alumiinityöstökeskuksen. Investoinnin arvo on noin 420 000 euroa.

”Panostamme voimakkaasti tuotantoomme, jotta voimme varmistaa riittävän tuotantokapasiteetin niin kotimaan kuin kansainvälisten yhtiöidemme tarpeisiin. Alkuvuoden aikana myyntimme on ollut noin 45 prosentin kasvussa”, kertoo Lumon konsernin toimitusjohtaja Jussi Kinnunen.

Toukokuussa alkoivat myös Lumonin Espanjan Antequeraan rakennettavan tehtaan rakennustyöt peruskiven valamisella. Tehdasinvestointi on arvoltaan noin 30 miljoonaa euroa, ja tavoitteena on, että tehdas on tuotantovalmiudessa ensi vuoden elokuussa.

”Espanjan tehtaan perustaminen on historiallinen askel Lumonille. Tämä on ensimmäinen kerta, kun rakennamme tämän kokoluokan tuotantolaitoksen ulkomaille”, Kinnunen sanoo.