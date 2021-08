Vuoden 2021 maisemasuunnittelija on Monica Elander-Heino

Maisemasuunnittelijat ry on valinnut Monica Elander-Heinon vuoden 2021 maisemasuunnittelijaksi.

Elander-Heino on kokenut maisemasuunnittelija, jolla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus erityyppisten viheralueiden yleis- ja rakennussuunnittelusta.

Hän on ollut osallisena laatimassa useiden puistojen ja historiallisten kohteiden suunnitelmia muun muassa Helsingin kaupungille. Suurin osa suunnittelutehtävistä on ollut monialaisia hankkeita, jotka ovat käsittäneet useiden toimialojen suunnittelutehtäviä. Monica Elander-Heino on koulutukseltaan suunnitteluhortonomi, valmistunut Lepaan puutarhaoppilaitoksesta vuonna 1990.