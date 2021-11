Tampereen kaupunki perusparantaa tunnetun keikkapaikan Tullikamarin – kaava mahdollistaa 120-vuotiaaseen suojeltuun kiinteistöön maanalaista lisärakentamista

Tullikamari ja Pakkahuone ovat valmistuneet vuonna 1901 piiritullikamarin ja tullausterminaalin toimintaan. 120-vuotias rakennus on historiallisesti arvokas ja asemakaavalla suojeltu. Kulttuurikäyttöön rakennus otettiin vuonna 1988, kun tullin toiminta tiloissa päättyi.

Rakennuksessa tehtiin perusparannus vuonna 1994. Kuntotutkimusten perusteella rakennus on laajan perusparannuksen tarpeessa. Peruskorjauksen yhteydessä on tarpeen toteuttaa rakenteellisia ja teknisiä korjauksia sekä toiminnallisia parannuksia.

Julkisivut vaativat kunnostusta, konesaumattu peltikate ja sadevesijärjestelmä on tarve uusia. Tekniset järjestelmät ovat kokonaisuudessaan uusimisen tarpeessa. Rakenteellisia korjauskohteita ovat muun muassa kellarin ulkoseinien rakenteiden korjaus, alapohjien uusiminen, välipohjien täyttömateriaalien uusiminen sekä kattorakenteiden uusiminen. Julkisivujen ja sisätilojen pintojen kunnostamisessa on tarpeen huomioida rakennuksen historiallisesti arvokkaita yksityiskohtia.

Vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa mahdollistetaan Tullikamarin sisäänkäynnin laajentaminen Tullikamarin aukion puolelle. Asemakaava mahdollistaa 1500 kerrosneliömetrin maanalaisen lisärakentamisen. Kaupungin mukaan rakennuksen suojelumääräyksen sisältöä on tarpeen uudistaa.

Tullikamarin perusparannushankkeelle on varattu talonrakennuksen investointiohjelmassa määrärahaa vuosille 2021–2024 yhteensä 9,53 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman kustannusarvio on noussut rakentamisen kustannusten kasvun myötä 10,8 miljoonaan euroon. Kustannusarvio on noussut tarveselvitysvaiheesta noin 1,3 miljoonaa euroa. Rakennuksen laajuus on säilynyt ennallaan. Toteutussuunnittelussa etsitään ratkaisuja siihen, että kustannustasoa saadaan alaspäin.

Rakennustyöt ajoitetaan Tullikamarin aukion uudistamisen ja siihen liittyvän uudisrakentamisen kanssa. Rakennustyöt on arvioitu alkaviksi vuoden 2023 tammikuussa, ja niiden on määrä valmistua kesällä 2024. Käyttöönotto olisi elokuussa 2024.

Tullikamarin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat Tullikamarin Klubi-ravintola ja Pakkahuone-sali. Toisessa kerroksessa ovat Tampereen Kulttuurikamari oy:n, Tampereen Musiikkijuhlien, Tampereen elokuvajuhlien ja Tampereen Teatterikesän toimistot. Tullikamari on erittäin suosittu kulttuuritilaisuuksien paikkana. Kaupungin kulttuuritapahtumille etsitään väistötiloja perusparannuksen ajaksi. Kulttuurikamari oy vastaa oman toiminnan osalta väistötiloista.

Apulaispormestari Matti Helimon mukaan kaupungin kulttuurin tukemisen ja vetovoiman kannalta on merkityksellistä, että sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Tullikamarin perusparannuksen hankesuunnitelma jatkosuunnittelun pohjaksi.

”Tullikamarin vaikuttavuutta kuvaa se, että koronapandemiaa edeltävänä vuonna Pakkahuoneella ja Klubilla järjestettiin yli 500 tilaisuutta. Näissä tilaisuuksissa kävi yhteensä noin 200000 henkilöä. Tullikamari on tamperelaisille ja vierailijoille merkittävä keikka- ja festivaalipaikka, jota arvostetaan valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti”, Helimo sanoo tiedotteessa.