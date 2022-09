Suomalaisarkkitehtien kohde palkittiin kansainvälisessä arkkitehtuurikilpailussa

Tieno Arkkitehdit osallistui kilpailuun kahdella Helsingin seudun opiskelijasäätiö HOAS:ille Verkkosaareen suunnittelemallaan opiskelijatalolla. Molemmat rakennukset saivat tunnustukset Kestävä suunnitelma -kategoriassa. Tuomariston arvioissa korostui erityisesti asuintilojen toimivuus ja suunniteltujen ratkaisujen laatu sekä korkeatasoisen arkkitehtuurin merkitys kaupunkikuvassa.

”Kestävästä suunnittelusta saatu kunniamaininta on meille tärkeä tunnustus. Se on samalla myös tunnustus asiakkaamme Hoasin sitoutumiselle ja arvoille. Opiskelija-asuntoja pidetään usein väliaikaisena asumismuotona ja siksi niihin ei välttämättä panosteta. Se on kuitenkin aina jonkun ihmisen koti, ja kodilta tulee voida vaatia aina laadukasta suunnittelutyötä. Meille sillä, millaisia koteja ja toisaalta millaista rakennuskantaa kaupunkiin teemme, on todella merkitystä”, arkkitehti Edgars Racins sanoo.

Racins huomauttaa, että suunnittelulle asetetut taloudelliset ehdot eivät ole tarpeeksi hyvä syy laskea suunnittelun tasoa.

”Se tarkoittaa, että suunnittelijan ammattitaidolla ja luovuudella on entistä isompi merkitys. Hyvän erikoissuunnittelutiimin ja yhteistyön sujuvuttakaan ei saa unohtaa. Mietityillä ja kunnianhimoisilla ratkaisuilla voi tehdä vaatimattomankin budjetin rajoissa laadullisesti paljon.”

Latviassa vuosittain järjestettävän kilpailun tavoitteena on tuoda esiin kestäviä rakennuksia ja rakennussuunnitelmia. Kilpailu järjestettiin yhdeksättä kertaa ja tänä vuonna mukana oli ensimmäistä kertaa myös kansainvälisiä osallistujia Latvian lisäksi Liettuasta, Virosta ja Suomesta.

Kilpailun Kestävän kehityksen rakennus -sarjan voitti arkkitehtitoimisto Arches hotellikohteellaan Amberton Green Spa Hotel Druskininkai. Parhaaksi kestävän kehityksen projektiksi valittiin rakennusyhtiö Pillarin toimistorakennus Riikassa.