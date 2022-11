YIT tutki: Kantakaupungissa asuvat tyytyväisimpiä asuinpaikkaansa

YIT:n teettämän Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrin mukaan 85 prosenttia kaupunkien asukkaista on tyytyväisiä nykyiseen asuinalueeseensa. Tyytyväisimpiä ovat keskustassa asuvat, joiden prosenttiosuus oli 88 prosenttia.

Kantakaupungin vetovoima on paras helsinkiläisten, tamperelaisten, turkulaisten ja kuopiolaisten keskuudessa. Kehyskuntiin muuttoa harkitsevien osuus on sen sijaan vähentynyt viime vuodesta. Muuttoa harkitsevien ykköskohde on nyt Porvoo, jonka suosio on noussut 8,0 prosenttia. Toisena tulee Kirkkonummi ja kolmantena Järvenpää.