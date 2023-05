SRV:n tornitalon työmaalla tehdään paljon turvahavaintoja – ”Aiemmilla työmailla saattoi olla höpöhöpö-havaintojakin”

SRV:n tornitalo Vision työmaalla turvallisuustyön periaatteena on kohdata ihminen ihmisenä. Vision työmaapäällikkö Tatu Hotokka huomauttaa, että periaate korostuu esimerkiksi virheiden sattuessa. Erheen tekijä voi olla hämmentynyt tilanteesta.

”Sellaisessa tilanteessa täytyy ottaa meidänkin hetki rauhassa ja alkaa sitä pikkuhiljaa pureksimaan.”

Helsingin Kalasataman työmaan turvallisuustyötä esiteltiin valtakunnallisen turvallisuusviikon pääseminaarissa tiistaina.

Työsuojelupäällikkö Elmo Nykäsen mukaan ”keppiäkin” joudutaan joskus antamaan, jos hommat eivät toimi. Periaatteiden pitää olla selvät. Tekijän asenne virheisiinsä ja asian läpikäymiseen ratkaisee loppupeleissä.

Hotokka nostaa esille myös ihmisen ammattitaitoon ja ammattiylpeyteen uskomisen. Persoonat ovat erilaisia, mutta siellä jo se ammattitaito. Kun vielä ammattiylpeyden saa esille, tuloksena on hyviä asioita.

Hän muistuttaa, että erilaisia hyviä suorituksia pitäisi työmaalla nostaa enemmän esille. Esimerkkinä hän nostaa velvoitteensa hyvin hoitaneen kattourakoitsijan tai siistiä työtä tehneen muurarin.

Paljon turvahavaintoja

Tärkeä päivittäisen johtamisen työkalu Vision työmaalla ovat turvahavainnot. Vision työmaalla niitä on tehty viimeisen 30 päivän aikana 207. Nykänen kuvaa niitä laadukkaiksi.

”Olemme kasvaneet aika paljon tornitalojen myötä. Aiemmilla työmailla saattoi olla höpöhöpö-havaintojakin.”

Turvallisuustyö vaatii Hotokan mukaan tuen korkeimmalta yritysjohdolta. Kun korkeita tavoitteita asetetaan, niiden saavuttamiseen pitää olla myös työkalut.

Tuki tarkoittaa vapautta toteuttaa itseään sääntöjen puitteissa, Nykänen painottaa. Työmaan luottamus työsuojeluorganisaation osaamiseen on hyvä selkänoja.

”Voimme tehdä vapaasti päätökset työmaalla, koska ne perustuvat pitkälti yhdessäsovittuihin asioihin.”

Hotokan mukaan kokeillakin voi, kun kokemus, osaaminen ja halu kehittää ovat kunnossa. Sekin kannattaa muistaa, ettei aina voi eikä tarvitsekaan onnistua.

SRV:n Visio on yksi kahdeksasta Kalasataman tornitalosta. Kolme on jo valmistunut, Visio on neljäs ja viideskin on jo rakenteilla.

Kalasataman tornikokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuonna 2027.