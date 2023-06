Yle: Kosovolaisten rakennusfirmat vaativat työntekijöiltään kynnysrahoja

Ylen MOT-toimituksen mukaan rakennusalalle on pesiytynyt hyväksikäytön muoto, jota on vaikeaa havaita ulkopuolelta ja johon myös poliisin on vaikea puuttua.

Ylen uutisen mukaan erään kosovalaisomistuksessa olevan rakennusyrityksen työntekijöille on maksettu enimmillään Rakennusliiton mukaista taulukkopalkkaa. Työntekijät kuitenkin kertovat, että merkittävä osa palkasta on vaadittu takaisin joko käteisenä tai maksamalla vain osa tehdyistä työtunneista.