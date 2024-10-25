Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous

Constin liikevaihto laski hieman – myös kannattavuus heikkeni

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 25. lokakuuta 2024, 10:34
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Constin liikevaihto laski hieman – myös kannattavuus heikkeni
Toimitusjohtaja Esa Korkeela. Kuva: Anne Kurki

Korjausrakentaja Constin liikevaihto laski hieman kolmannella vuosineljänneksenä. Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 86 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 89,9 miljoonaa euroa. Laskua kertyi 4,3 prosenttia.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Constin liikevaihto laski hieman – myös kannattavuus heikkeni”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset