Helsinki suunnittelee uutta työpaikka-aluetta keskeiselle sijainnille
Valmisteilla olevassa kaavassa merenrantaan tulisi kolme pääkonttoritason toimistorakennusta.
Hietalahden altaan äärelle Helsinkiin suunnitellaan kolmea pääkonttoritason toimistorakennusta kivijalkapalveluineen. Uudisrakentamisen lisäksi suunnitelmissa on merellisen rantapromenadin toteuttaminen kävelijöiden ja pyöräilijöiden käyttöön sekä Hietalahdentorin uudistaminen vihreämmäksi.
