Helsinki suunnittelee uutta työpaikka-aluetta keskeiselle sijainnille

Valmisteilla olevassa kaavassa merenrantaan tulisi kolme pääkonttoritason toimistorakennusta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 25. lokakuuta 2024, 15:03
Hietalahdenrannan suunnitelmissa on merellisen rantapromenadin toteuttaminen kävelijöiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Kuva: Schauman & Nordgren Architects & MASU Planning 2024

Hietalahden altaan äärelle Helsinkiin suunnitellaan kolmea pääkonttoritason toimistorakennusta kivijalkapalveluineen. Uudisrakentamisen lisäksi suunnitelmissa on merellisen rantapromenadin toteuttaminen kävelijöiden ja pyöräilijöiden käyttöön sekä Hietalahdentorin uudistaminen vihreämmäksi.

