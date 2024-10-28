Stora Enso sahakaupoilla – kohteena Junnikkalan saha Oulussa
Junnikkala investoi aiemmin tänä vuonna 90 miljoonaa euroa Oulun uuteen sahalaitokseen.
Oulussa, Kalajoella ja Oulaisissa toimiva Junnikkala oy siirtyy Stora Enson siipien suojiin. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhtiön osakekannan ostamisesta ja kaupan arvoksi kerrotaan korkeintaan 137 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Stora Enso sahakaupoilla – kohteena Junnikkalan saha Oulussa”