Stora Enso sahakaupoilla – kohteena Junnikkalan saha Oulussa

Junnikkala investoi aiemmin tänä vuonna 90 miljoonaa euroa Oulun uuteen sahalaitokseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2024, 10:54
Oulussa, Kalajoella ja Oulaisissa toimiva Junnikkala oy siirtyy Stora Enson siipien suojiin. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhtiön osakekannan ostamisesta ja kaupan arvoksi kerrotaan korkeintaan 137 miljoonaa euroa.

