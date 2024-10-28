Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Suomen surkein kylätie löytyi nyt Satakunnasta – pomppurata sijaitsee Säkylässä

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2024, 8:50
Vanhakyläntien kuntoa koettelevat etenkin maatiloilta tulevat eläin- ja juureskuljetukset, jonka myötä tie muistuttaa asukkaiden mukaan pomppurataa. (Kuva: Marianne Isotalo-Ojala)

Suomen surkeimmassa kunnossa oleva kylätie löytyy tänä vuonna Säkylästä. Suomen Kylät ry:n ja Suomen Tieyhdistyksen valokuvakilpailun ykköseksi nousi Vanhakyläntie (maantie 12703), jota rasittavat etenkin tiloilta teurastamoille kulkevat eläinkuljetukset.

