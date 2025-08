Jatke teki yhden historiansa suurimmista tonttikaupoista Turussa – Suunnitteilla asuntorakentamista Tontilla sijaitsevassa kiinteistössä on toiminut vuoteen 1992 saakka Kelan kuntoutustutkimuskeskus. Kiinteistö jäi tyhjilleen vuoden 2016 lopussa.

Jatke Länsi-Suomi on ostanut Kelalta Turun Petreliuksen alueella sijaitsevan entisen Petran kuntoutuskeskuksen kiinteistön. Noin 5,8 hehtaarin alueen kaavoitus on parhaillaan käynnissä. Tontilla sijaitsevien rakennusten koko on noin 30 000 neliömetriä.