Kiistelty valtioneuvoston lisärakennus sai uuden ilmeen, historiallinen painotalo aiotaan yhä purkaa
Valtioneuvoston kanslia katsoo, ettei vanhan painotalon säilyttäminen ole mahdollista toiminnan turvallisuuden vuoksi.
Valtioneuvoston linnan lisärakennuksen suunnitelmat ovat uudestaan nähtävillä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kiistelty valtioneuvoston lisärakennus sai uuden ilmeen, historiallinen painotalo aiotaan yhä purkaa”