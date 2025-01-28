Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kiistelty valtio­neuvoston lisä­rakennus sai uuden ilmeen, historiallinen paino­talo aiotaan yhä purkaa

Valtioneuvoston kanslia katsoo, ettei vanhan painotalon säilyttäminen ole mahdollista toiminnan turvallisuuden vuoksi.

Kirjoittaja Marja Salomaa / HS
Kirjoitettu 28. tammikuuta 2025, 10:41
Valtioneuvoston linnan kiistelty lisärakennus on muuttanut muotoaan. Kaksi vuotta sitten se oli moderni nelikerroksinen talo (vas.), mutta nyt kolmikerroksinen uusvanhan näköinen rakennus (oik). Kuva: SARC Architects Kuva: HS

Valtioneuvoston linnan lisärakennuksen suunnitelmat ovat uudestaan nähtävillä.

