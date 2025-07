Kotkan 770 miljoonan arvoisen akkumateriaalitehtaan rakentaminen voi alkaa keväällä Tehtaan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2026.

Kuuntele juttu

Kotkan kaupunki ja Easpring Finland New Materials oy ovat 9. tammikuuta allekirjoittaneet maanvuokrasopimuksen Keltakallion teollisuusalueella sijaitsevasta teollisuustontista. Yhtiö suunnittelee rakentavansa tontille jättimäisen katodiaktiivimateriaali- eli CAM-akkumateriaalitehtaan. Yhtiö on saanut toiminnalleen ympäristöluvan, joka tuli lainvoimaiseksi 5. joulukuuta.

Uuden tehtaan investoinnin arvo on noin 770 miljoonaa euroa. Tehtaan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa jo tämän kevään aikana. Tehtaan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2026.

Tontti on pinta-alaltaan lähes 280 000 neliömetriä, ja sillä on rakennusoikeutta reilut 415 000 kerrosneliömetriä. Sopimuksen mukaan tontin vuokra-aika on 50 vuotta ja vuosivuokra reilut 155 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

”Vuokrasopimus CAM-tehtaan tontille on yksi merkittävä välietappi hankkeen kehityksessä, ja olemme iloisia, että sopimus on nyt allekirjoitettu. Tämän myötä hankkeemme, mukaan lukien rakennuslupahakemuksemme käsittely, etenee aikataulussaan”, Easpring Finland New Materialsin johtaja Vesa Koivisto sanoo tiedotteessa.

Myös Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö iloitsee siitä, että akkumateriaalitehdashanke liikahti taas yhden merkittävän askeleen eteenpäin.

”Suuret hankkeet vievät aina oman aikansa. Kokonaisuuteen liittyy monia eri tekijöitä, ja kaikkien palasten pitää lopulta sopia yhteen niin, että palapeli on lopulta valmis”, Sirviö sanoo.

Kotkan kaupunki ja Finnish Battery Chemicals oy (Suomen Malmijalostus oy:n tytäryhtiö) solmivat joulukuussa 2020 aiesopimuksen CAM-tehdashankkeen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Kaupunki laati Keltakallion teollisuusalueelle asemakaavan, joka tuli lainvoimaiseksi keväällä 2021. Asemakaavan tavoitteena oli mahdollistaa hankkeen toteutuminen osoittamalla riittävä alue akkumateriaalituotantoa varten.

Tehtaan tuotannon arvioidaan olevan keskimäärin 60 000 tonnia NMC- eli nikkeli-mangaani-koboltti-pohjaista katodimateriaalia vuodessa, mikä kattaa noin 500 000–800 000 sähköauton katodimateriaalitarpeen asennettujen akkujen koosta riippuen. Akkumateriaalitehtaan arvioidaan työllistävän noin 270 henkeä.

Easpring Finland New Materials on maaliskuussa 2024 perustettu yhteisyritys, josta kiinalainen Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. omistaa 70 prosenttia ja valtio-omisteinen Suomen Malmijalostus 30 prosenttia.