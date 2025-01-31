Rakennusliitolta tukilakkoja Töitä seisautetaan muutamissa kohteissa.

Rakennusliitto tukee Teollisuusliittoa työehtosopimusten saavuttamisessa tukilakoilla Teollisuusliiton asettamissa lakkokohteissa. Rannusliiton sopimusalan työt seisautetaan seuraavissa kohteissa: Abloy Oy, Joensuu, John Deere Forestry Oy, Joensuu, Ouneva Oy, Tuupovaara ja Hanza Mechanics Joensuu Oy.

Tukilakko koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantaina 10.2.2025 kello 00.00 ja perjantaina 14.2.2025 kello 23.59 välillä.

Tukilakolla vauhditetaan Teollisuusliitto ry:n ja työnantajaliittojen välisten työehtosopimusten solmimista. Lakon aikana huolehditaan hätä- ja suojelutyöstä, ja muista työpaikan toiminnan turvaamiseen liittyvistä välttämättömistä toimenpiteistä.

Tukilakko päättyy, jos Teollisuusliitto ry ja sopimusosapuolina olevat työnantajaliitot saavuttavat neuvottelutuloksen.