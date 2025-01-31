SRV rekrytoi YIT-taustaisen johtajan
Aiemmin pestiä hoitanut Kristiina Sotka siirtyy Ruukille.
SRV Yhtiöiden uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Minna Korander. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.5.2025.
