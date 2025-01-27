Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
TVT Asunnoilla rakenteilla yli tuhat asuntoa – tänä vuonna käyntiin vielä 400 lisää

Viime vuonna TVT Asunnoille valmistui Turkuun hieman yli 300 uutta asuntoa sekä yli sata perusparannettua kotia.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2025, 13:04
Uusia vuokrataloja nousee muun muassa Vähäheikkilän kaupunginosaan. (Kuva: TVT Asunnot)

Turun kaupungin vuokra-asuntoyhtiö TVT Asunnoilla oli vuodenvaihteessa 2024–2025 työmaavaiheessa yli tuhat asuntoa. Asunnoista noin 750 rakentuu uudisrakennuksiin ja noin 300 perusparannuskohteisiin. Käynnissä olevien rakentamishankkeiden kokonaisarvo on vajaa 100 miljoonaa euroa.

