Vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden kiinteistökannan korjaukset ovat olleet riittäviä viime vuosina, osoittaa tuore selvitys Kova tutki asuntojen korjaustarpeita.

Vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöt ovat korjanneet asuntokantaansa riittävästi ja korjaustarpeen mukaisesti. Huomioitavaa kuitenkin on, että valtaosassa yhteisöistä on toteutettu lisäksi kohteiden myynti- tai purkutoimenpiteitä, ja nämä ovat olleet korjausten ohella tärkeä keino hallita asuntokannan korjausvelkaa ja -tarvetta.