Bravidalle automaatiourakka Helsingin yliopiston peruskorjaushankkeessa – Rakennuksen käyttö jatkuu töiden ajan Työt alkavat tänä keväänä ja valmistuvat ensi vuoden alkupuoliskolla.

Talotekniikkayhtiö Bravida on valittu Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella sijaitsevan Physicum-rakennuksen rakennusautomaatiosaneerauksen toteuttajaksi. Bravida on solminut yliopiston kanssa hankesopimuksen osana puitesopimusta. Hankkeen pääurakoitsija on SRV. Työt käynnistyvät tänä keväänä ja niiden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.