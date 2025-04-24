Helsinkiläisen kerrostalon peruskorjauksessa päädyttiin energiaratkaisuun, jollaisia ei vielä Suomessa ole monta Helsingin Mäenlaskijantiellä tehtiin laaja peruskorjaus, jonka yhteydessä integroitiin aurinkopaneelit osaksi kerrostalon julkisivua.

Herttoniemessä Mäenlaskijantie 4:ssä sijaitsevan vuokratalon sijainti ei juuri voisi olla parempi. Asunnoista aukeaa lähes esteetön maisema yli Vanhankaupunginlahden, etäämpänä siintävät Kalasataman tornit ja vähän muutakin kaupunkia.