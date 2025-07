Laptin hallitus sai uuden jäsenen Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Aine.

Kokenut kiinteistöliiketoiminnan ammattilainen Vesa Immonen on valittu Lapti Group oy:n hallituksen jäseneksi.

Immonen on tehnyt pitkän työuran kiinteistövarainhoidon johtotehtävissä. Vuosien 2008–2023 ajan hän toimi LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toimitusjohtajana. Immosella on Laptin lisäksi muita hallitustehtäviä sekä useita toimialan luottamustehtäviä.

Parhaillaan Immonen työskentelee toimitusjohtajana perheensä kiinteistökonsultointiyhtiössä.

”Innostuin erityisesti Laptin strategiasta ja kunnianhimoisista tavoitteista. Laptissa on tehty pitkään erinomaista työtä ja yhtiö on nyt uudessa mielenkiintoisessa kasvuvaiheessa. On hienoa päästä mukaan hallitusroolissa ja tuoda mukaan omaa osaamistani kiinteistösijoittamisen ja -rahoittamisen näkökulmasta”, Immonen kertoo.

Lapti Groupin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Aine. Muut hallituksen jäsenet ovat Timo Pekkarinen (varapj.), Anna Aine, Heikki Allonen ja Mammu Kaario.