Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakennustuote Suhdanne Talous Uutiset

Puurakenteiden kustannukset pomppasivat

Rakennuskustannuksissa nousu on viime vuoteen verrattuna kaikkiaan ollut keskimäärin hyvin pientä.

Kirjoittaja Jukka Lyytinen
Kirjoitettu 22. huhtikuuta 2025, 13:19
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Puurakenteiden kustannukset pomppasivat
Sateenkaaren päiväkoti Toholammilla rakennettiin puusta. Kuvituskuva.

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2025 maaliskuussa 0,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Puurakenteiden kustannukset pomppasivat”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset