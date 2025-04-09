Rakentaminen ponnistaa usean prosentin kasvuun, jos riskit eivät realisoidu – asunnoissa patoutunutta kysyntää
Rakennusteollisuus RT:n mukaan moni asia luo nyt epävarmuutta.
Rakennusteollisuus RT ennustaa tälle vuodelle 4 prosentin nousua rakentamisessa. Kasvua kertyy asuntotuotannosta, toimitiloista, korjausrakentamisesta ja infrarakentamisesta. Viime vuonna rakentaminen supistui 8 prosenttia.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia on kommentoitu kerran
Yksi vastaus artikkeliin “Rakentaminen ponnistaa usean prosentin kasvuun, jos riskit eivät realisoidu – asunnoissa patoutunutta kysyntää”
Nykyinen tilanne on syytä ottaa hyötykäyttöön.
On oivallinen tilanne käydä läpi tuotannon prosesseja, koko hankkeen ”elinkaaren” ajalta, suunnittelusta luovutukseen ja myös sen jälkeen, aina vastuuajan päättymiseen saakka.
Kun seuraava kupla alkaa muodostumaan, olisi tuotannonohjaus ja prosessikuvaukset kunnossa ja mahdollisuus selvitä seuraavasta seinään ajosta hieman vähemmin kolhuin.
Samoin on hyvä käydä läpi myös omaperustaisen tuotannon prosessit. Varsinkin uusimpien villitysten osalta, eli mahdollisten energiatuotteiden myynti osakkeenostajille. Myyntiaineisto kannattaa laittaa tiptop kuntoon, säästyy monelta turhalta jumppaliikkeeltä….