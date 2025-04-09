Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Uutiset Talous

Rakentaminen ponnistaa usean prosentin kasvuun, jos riskit eivät realisoidu – asunnoissa patoutunutta kysyntää

Rakennusteollisuus RT:n mukaan moni asia luo nyt epävarmuutta.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 9. huhtikuuta 2025, 11:23
Tilaajille
1 kommentti artikkeliin Rakentaminen ponnistaa usean prosentin kasvuun, jos riskit eivät realisoidu – asunnoissa patoutunutta kysyntää
Rakentaminen kääntyy useamman prosentin kasvuun tänä vuonna, ennakoi Rakennusteollisuus RT. Kuva: Timo Marttila

Rakennusteollisuus RT ennustaa tälle vuodelle 4 prosentin nousua rakentamisessa. Kasvua kertyy asuntotuotannosta, toimitiloista, korjausrakentamisesta ja infrarakentamisesta. Viime vuonna rakentaminen supistui 8 prosenttia.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Rakentaminen ponnistaa usean prosentin kasvuun, jos riskit eivät realisoidu – asunnoissa patoutunutta kysyntää”

  1. Nykyinen tilanne on syytä ottaa hyötykäyttöön.
    On oivallinen tilanne käydä läpi tuotannon prosesseja, koko hankkeen ”elinkaaren” ajalta, suunnittelusta luovutukseen ja myös sen jälkeen, aina vastuuajan päättymiseen saakka.

    Kun seuraava kupla alkaa muodostumaan, olisi tuotannonohjaus ja prosessikuvaukset kunnossa ja mahdollisuus selvitä seuraavasta seinään ajosta hieman vähemmin kolhuin.

    Samoin on hyvä käydä läpi myös omaperustaisen tuotannon prosessit. Varsinkin uusimpien villitysten osalta, eli mahdollisten energiatuotteiden myynti osakkeenostajille. Myyntiaineisto kannattaa laittaa tiptop kuntoon, säästyy monelta turhalta jumppaliikkeeltä….

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset