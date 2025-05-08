Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Uutiset Työelämä

HTJ nimitti aluepäällikön Ouluun – tehtävä on uusi

Oulu on HTJ:lle tärkeä markkina.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 8. toukokuuta 2025, 9:17
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin HTJ nimitti aluepäällikön Ouluun – tehtävä on uusi

Petri Törmänen on nimitetty rakennuttajayritys HTJ:n talonrakennuttamisen aluepäälliköksi Ouluun 7.5.2025. Törmänen vastaa yrityksen talonrakennuttamisen liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista Oulun alueella. Tehtävä on yrityksessä uusi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “HTJ nimitti aluepäällikön Ouluun – tehtävä on uusi”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset