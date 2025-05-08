HTJ nimitti aluepäällikön Ouluun – tehtävä on uusi
Oulu on HTJ:lle tärkeä markkina.
Petri Törmänen on nimitetty rakennuttajayritys HTJ:n talonrakennuttamisen aluepäälliköksi Ouluun 7.5.2025. Törmänen vastaa yrityksen talonrakennuttamisen liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista Oulun alueella. Tehtävä on yrityksessä uusi.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “HTJ nimitti aluepäällikön Ouluun – tehtävä on uusi”