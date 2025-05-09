Minna Canthin koulun rakentaminen käynnistyy Rakentaminen käynnistyy vielä toukokuun aikana.

Kuopion Tilapalvelut ja Rakennusliike Lapti ovat allekirjoittaneet Minna Canthin yläkoulun toteutusvaiheen urakkasopimuksen.

Noin 720 oppilaan yläkoulun rakennustyöt alkavat toukokuussa. Koulu valmistuu syyslukukaudelle 2027.

Minna Canthin koulu toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Lapti vastaa koulun suunnittelusta ja rakentamisesta.

Rakennusinvestoinnin kokonaissumma on 29,3 miljoonaa euroa. Koulu on kooltaan 10 198 neliötä.

Koulun kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2024. Sen jälkeen hankkeen suunnitelmia on täsmennetty ja koulun toiminnallisuutta kehitetty tiiviissä yhteistyössä Minna Canthin ja Hatsalan koulujen käyttäjien, tilaajan ja Laptin kanssa.

Kehitysvaiheen päätteeksi Kuopion kaupunginhallitus totesi hankkeen täyttävän sille asetetut tavoitteet ja hyväksyi siirtymisen hankkeen toteutusvaiheeseen.

Rakennuksen sydän muodostuu pääaulan eli ravintolan, näyttämön ja katsomoportaiden muodostaman kokonaisuuden ympärille. Tiloja voi käyttää yhdessä tai erikseen erilaisiin opetustarkoituksiin, tapahtumiin ja iltakäytössä.

Koulun suunnittelussa on huomioitu myös koulun tilojen, keskuskentän ja stadionin yhteiskäyttö. Esimerkiksi osassa perusopetustilassa on mahdollisuus majoittumiseen. Tiedotteen mukaan koulun tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja soveltumaan myös iltakäyttöön, millä pyritään tehostamaan niiden käyttöastetta.

Johtamisen pilottihanke

Koulun energiatehokkuusvaatimus on A-energialuokkaa. Rakennuksessa hyödynnetään aurinkopaneelijärjestelmää.

Hanke oli Rakentamisen Laatu RALA ry:n vähähiilisen rakentamisen arvon luonnin johtamisen pilottihanke. Hankkeen kehitysvaiheen aikana kehitettiin ja toteutusvaiheessa kehitetään edelleen toteutusvaiheessa vähähiilistä rakentamista tukevia ja arvoa tuottavia toimintamalleja ja ratkaisuja.