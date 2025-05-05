Näsinneulassa jatketaan betonitutkimuksia – osa tornin laajaa kuntokartoitusta
Laajempi ja rakenteisiin pureutuva kuntotutkimus tehdään noin kymmenen vuoden välein.
Särkänniemessä aloitetaan Näsinneulan betonirakenteiden kuntotutkimuksen toinen vaihe. Viime keväänä tutkittiin näkötornin betoninen varsi ja nyt vuorossa ovat tornin muut betonirakenteet.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Näsinneulassa jatketaan betonitutkimuksia – osa tornin laajaa kuntokartoitusta”