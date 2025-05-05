Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Näsinneulassa jatketaan betonitutkimuksia – osa tornin laajaa kuntokartoitusta

Laajempi ja rakenteisiin pureutuva kuntotutkimus tehdään noin kymmenen vuoden välein.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. toukokuuta 2025, 9:54
Kuntotutkimuksessa otetaan betoninäytteitä sekä tehdään erilaisia tutkimuksia ja mittauksia. Niiden perusteella määritellään mahdolliset korjaus- ja kunnossapitotoimet. (Kuva: Särkänniemi)

Särkänniemessä aloitetaan Näsinneulan betonirakenteiden kuntotutkimuksen toinen vaihe. Viime keväänä tutkittiin näkötornin betoninen varsi ja nyt vuorossa ovat tornin muut betonirakenteet.

