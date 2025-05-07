Pro Energia myönnettiin kansainvälisestikin ansioituneelle asiantuntijalle
Palkinto jaettiin nyt toisen kerran.
Pro Energia -palkinto on myönnetty Päivi Laitilalle. Hän työskentelee erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön Energiaosastolla.
Pro Energia -palkinto myönnetään tunnustuksena poikkeuksellisen omistautuneesta ja
merkittävästä työstä energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä.
Laitilalla on monipuolinen kokemus energia- ja ilmastoasioista ja energiamurroksesta kansallisesti ja
kansainvälisesti erityisesti energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, kestävän rahoituksen ja
laajasti kestävän kehityksen aloilta. Hänen verkostonsa ovat erittäin laajat sekä kansallisella että
kansainvälisellä tasolla.
Aiemmin hän toimi eri tehtävissä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivassa vastaten muun muassa
Energiatehokkuuden liiketoiminta-alueesta. Työuransa hän aloitti VTT:n LVI-tekniikan
laboratoriossa, jolloin työskenteli myös IEA:n (International Energy Agency) tutkimushankkeissa.
Hän on toiminut laaja-alaisesti EU-tasolla muun muassa energiaan liittyvien direktiivien (EPBD, EED)
työryhmistä vastaten.
”Päivi Laitilalla on koko energiakentästä monipuolinen kokemus, ja hän on ratkonut haasteita
hyvinkin erilaisissa rooleissa. Hän on usean vuoden ajan edistänyt energiatehokkuutta niin
kansallisesti kuin myös osana kansainvälisiä yhteisöjä. Palkinto myönnetään poikkeuksellisen
ansioituneesta ja merkittävästä työstä energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen mukaisten
ratkaisujen edistämisessä, Finvacin puheenjohtaja Risto Kosonen toteaa perusteluina.
Pro Energia -palkinnon myönsi Finvac ry. Palkinto jaettiin Rakennusten energiaseminaarissa Helsingissä. Tunnustus jaettiin nyt toisen kerran.
Finvac on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii Suomen LVI-Liitto Sulvin, VVS Föreningen i
Finland rf:n, Livin ja Sisäilmayhdistyksen yhteistyöelimenä.
