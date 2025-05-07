Pro Energia myönnettiin kansainvälisestikin ansioituneelle asiantuntijalle Palkinto jaettiin nyt toisen kerran.

Pro Energia -palkinto on myönnetty Päivi Laitilalle. Hän työskentelee erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön Energiaosastolla.

Pro Energia -palkinto myönnetään tunnustuksena poikkeuksellisen omistautuneesta ja

merkittävästä työstä energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Laitilalla on monipuolinen kokemus energia- ja ilmastoasioista ja energiamurroksesta kansallisesti ja

kansainvälisesti erityisesti energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, kestävän rahoituksen ja

laajasti kestävän kehityksen aloilta. Hänen verkostonsa ovat erittäin laajat sekä kansallisella että

kansainvälisellä tasolla.

Aiemmin hän toimi eri tehtävissä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivassa vastaten muun muassa

Energiatehokkuuden liiketoiminta-alueesta. Työuransa hän aloitti VTT:n LVI-tekniikan

laboratoriossa, jolloin työskenteli myös IEA:n (International Energy Agency) tutkimushankkeissa.

Hän on toiminut laaja-alaisesti EU-tasolla muun muassa energiaan liittyvien direktiivien (EPBD, EED)

työryhmistä vastaten.

”Päivi Laitilalla on koko energiakentästä monipuolinen kokemus, ja hän on ratkonut haasteita

hyvinkin erilaisissa rooleissa. Hän on usean vuoden ajan edistänyt energiatehokkuutta niin

kansallisesti kuin myös osana kansainvälisiä yhteisöjä. Palkinto myönnetään poikkeuksellisen

ansioituneesta ja merkittävästä työstä energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen mukaisten

ratkaisujen edistämisessä, Finvacin puheenjohtaja Risto Kosonen toteaa perusteluina.

Pro Energia -palkinnon myönsi Finvac ry. Palkinto jaettiin Rakennusten energiaseminaarissa Helsingissä. Tunnustus jaettiin nyt toisen kerran.

Finvac on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii Suomen LVI-Liitto Sulvin, VVS Föreningen i

Finland rf:n, Livin ja Sisäilmayhdistyksen yhteistyöelimenä.