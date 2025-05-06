Suomalainen rakennesuunnittelija palkittiin innovatiivisuudesta
Lopputulos oli yksinkertainen rakentaa.
RakenneStudio on saanut kansainvälisestä kilpailusta Award of Merit -tunnustuksen PTI:n (Post-Tensioning Institute) myöntämänä. Palkintojenjako oli 5.5.2025 Phoenixissä Yhdysvalloissa.
