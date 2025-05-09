Tunnetun suvun huvilaa on jouduttu purkamaan odotettua enemmän – ”Hirveästi on mennyt suunnitelmia uusiksi” Suojellun huvilan mittavassa peruskorjauksessa yllätysten määrä on yllättänyt jopa kokeneen korjausurakoitsijan.

Saapuminen Helsingissä, Sibeliuksenpuiston kupeessa sijaitsevalle peruskorjaustyömaalle yllättää. Villa Humlevik eli paremmin Pauligin huvilana tunnettu yli 150-vuotias puutalo on ollut pitkään sääsuojan alla. Nyt sääsuoja on purettu ja sen alta on paljastunut julkisivun uusi vihertävä värisävy. Helsinkiläiset ovat tottuneet näkemään huvilan kellertävänä.