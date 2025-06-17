Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Rakli: Suomen asuntohintojen nousu ollut pitkällä aikavälillä koko euroalueen vaisuinta

Maltillista hintakehitystä selittäviä tekijöitä on paljon.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 17. kesäkuuta 2025, 12:03
Kuvituskuva. Kuva: Lauri Lähteenmäki / IS Kuva: IS/TES (toimittaja)

Asuntojen hinnat ovat nousseet Suomessa vuosikymmenen mittaisella tarkastelujaksolla huomattavasti maltillisemmin muihin EU-maihin verrattuna. Suomen hintojen nousu on ollut Eurostatin tilastojen mukaan jopa koko EU:n vähäisintä. Tämä käy ilmi Raklin tuoreesta asuntomarkkinakatsauksesta.

