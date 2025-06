SRV nimitti uuden henkilön johtoryhmäänsä Uusi johtaja aloittaa tehtävässään elokuussa.

SRV Yhtiöt on nimittänyt uudeksi kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Mikko Kiesiläisen, M.Sc. (London School of Economics), 37. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa 2025. Kiesiläinen on viimeksi toiminut pääekonomistina Helsingin kaupungilla ja sitä ennen liiketoiminnan kehityksessä Intera Partnersilla ja McKinsey & Companylla.