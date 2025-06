Vieremän voimamies on lujaa tekoa Lujabetonin Vieremän-betonituotetehtaalla käytetään nokkakärryjä ja kevyempiä nostimia lähinnä silloin, kun Hannu Ruotsalainen sattuu olemaan sairauslomalla tai miehen kädet ovat muuten kipeinä.

Ruotsalaisella on näet sen verran ruista ranteessa ja varsinkin kyynärvarsissa, etteivät betonimurikat miehen käsissä paljon paina. Otevoimailua harrastava voimanpesä on omassa painoluokassaan (alle 85 kg) lajin moninkertainen SM-mitalisti, jonka maastavetoennätys on 145 kiloa.