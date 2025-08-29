Hartela rakentaa aso-talot Raisioon – valmista syksyllä 2026
Hanke toteutetaan kokonaisvastuurakentamisurakkana ja rakentaminen käynnistyy syyskuussa.
Hartela rakentaa TA-Asumisoikeudelle kaksi uutta A-energialuokan kerrostaloa Raisioon Ihalan kaupunginosaan.
Talot ovat nelikerroksisia, ja niissä on yhteensä 50 asuntoa. Koot vaihtelevat kaksioista neljän huoneen perheasuntoihin. Asukkaiden yhteisessä käytössä on myös talosauna. Kohteen hiilijalanjäljeksi on laskettu 12,9 kg CO2e/m2 vuodessa.
Hanke toteutetaan kokonaisvastuurakentamisurakkana ja rakentaminen käynnistyy syyskuussa. Arvioitu valmistumisaika on lokakuun lopussa 2026.
