Isojen hankkeiden osaaja kasvattaa nyt Lujataloa Lujatalo hakee entistä leveämpää siivua myös isoista rakennushankkeista ja -projekteista. Tämän kasvun buustaajaksi ja Suurhankkeet-liiketoiminnan luotsiksi on pestattu Jussi Heikkilä, joka oli aiemmin Laptin leivissä. Hän hoitaa uutta pestiä Kuopiosta.

Lapti vaihtui Lujataloon. Mikä siinä veti puoleensa?

Irtisanouduin Laptista jo keväällä. Luja valikoitui eri toimijoiden joukosta Suurhanke-yksiköllään, oman tiimin rakentamisen mahdollisuudella sekä halulla kasvaa urakoinnin sektorilla. Toki myös johdon taustatuella, yhtiön referensseillä sekä heidän konserniyhteistyöllään Lujabetonin kanssa oli vaikutusta päätökseen.

Millainen on toimenkuvasi ja tiimisi? Mitä pitäisi saada aikaiseksi?

Tiimiä ollaan kasaamassa, ja parhaillaan luomme hanke- ja tulostavoitteita tuleville kolmelle vuodelle. Päätehtäviäni ovat asiakastyö, kontaktointi ja tapaamiset sekä Lujan tunnettavuuden parantaminen, hankeneuvottelut ja kumppanuuksista huolehtiminen. Myös isojen hankkeiden osalta konserniyhteistyötä pitää tiivistää ja kehittää.

Mikä isoissa rakennushankkeissa lopulta kiehtoo?

Koon sijaan enemmän merkitystä on erikoisuudella tai poikkeavuudella. Tällaisista hankkeista ei välttämättä käydä kovaa kilpailua, vaan ne perustuvat enemmän neuvottelupohjaisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Lisäksi pidän operoinnista epämukavuusalueilla. Vaikeissa ja haasteellisissa tilanteissa sitä kehittyy sekä ammatillisesti että ihmisenä.

Jussi Heikkilä Syntynyt Vetelissä 1976

Rakennusinsinööri, Kuopio AMK, 2001

Yksikönjohtaja, suurhankkeet, Lujatalo, 2025–

Liiketoimintajohtaja, tekninen johtaja, tuotantojohtaja, rakennuspäällikkö ja työpäällikkö, Lapti, 2014–2025

Projektipäällikkö, työmaapäällikkö, Pöyry CM, 2011–2014

Työnjohtaja, työmaapäällikkö, Savocon / Lemminkäinen Talo, 2002–2011

Työnjohtaja, NCC Finland, 2000–2002

Harrastaa urheilua, kehonrakennusta, punttijumppaa ja matkailua

Toimipaikkasi on Kuopiossa. Miten sieltä luotsataan koko Suomen bisnestä?

Tämä työ ei katso paikkaa, ja Kuopio on sopivasti keskellä Suomea. Ajomatkaa on vain muutama tunti joka suuntaan. Lisäksi tämä on tiimityötä paitsi oman porukan myös alueyksiköiden kanssa.

Mikä veti aikanaan rakennusalalle?

Kyllä se on sukurasite. Olen kotoisin pienestä pohjalaiskylästä, jossa vaihtoehtoina olivat maatalous tai rakennusala. Ammattikoulun jälkeen tein kirvesmiehen töitä, kunnes isä sai houkuteltua opiskelemaan eteenpäin.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtihetkiä?

Kärkeen nousee Laptin Kuopion-alueyksikkö, jonka liikevaihto nostettiin hyvän porukan ansiosta kuudessa vuodessa yli kolminkertaiseksi. Pohjana olivat muun muassa KYS Uusisydämen, tapahtumakeskus Luolan sekä Kuopion Portin isot urakat.