Kauniaisten asemanseudusta suunnittelukisa – voittaja saa myös tontin ja vanhan aseman
Kisa käynnistyy syyskuun puolivälissä. Voittaja pääsee mukaan myös asemanseudun kaavatyöhön Kauniaisten kaupungin kanssa.
Senaatin Asema-alueet ja Kauniaisten kaupunki käynnistävät kaupungin keskusta-alueella sijaitsevan rautatieasemantontin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun.
